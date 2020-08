vor 35 Min.

Kliniken an der Paar: Patienten dürfen mehr Besuch bekommen

Mehr verschiedene Personen dürfen jetzt die Patienten in den Kliniken an der Paar (hier das Haus in Aichach) besuchen.

Durften bisher immer nur die gleichen beiden Personen Patienten besuchen, dürfen es jetzt verschiedene sein. Eine Regelung aber bleibt.

Erneut melden die Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg eine Änderung ihrer Besucherregelungen. Jeder Patient darf täglich zwei registrierte Besucher empfangen. Wiesen die Kliniken an der Paar in einer Pressemitteilung am Mittwoch noch darauf hin, dass es sich immer um die gleichen beiden Besucher handeln muss, so dürfen es ab sofort verschiedene Personen sein.

Die Besucher dürfen nicht gleichzeitig da sein

Die dürfen jeweils maximal 60 Minuten bleiben und nicht gleichzeitig anwesend sein. Erst seit 9. Mai dürfen die Patienten überhaupt wieder Besuch haben: Zunächst durfte nur eine registrierte Person kommen, seit Juli waren es zwei.

Maskenpflicht besteht weiterhin

Besuchszeit ist täglich von 14.30 bis 18.30 Uhr. Es besteht weiter Maskenpflicht und Besucher müssen einen Selbstauskunftsbogen ausfüllen.

