Kliniken in Aichach und Friedberg bekommen zehn Pflegekräfte mehr

Das neue Personal für die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg soll auch im Ausland angeworben werden.

Jeweils fünf zusätzliche Pflegekräfte sollen an den beiden Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg für Entlastung sorgen. Dies hat der Werkausschuss des Kreistags in dieser Woche in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, teilt Landrat Klaus Metzger mit. Er spricht von einem „wichtigen Baustein“. Der Beschluss allein hilft nicht, denn der Mangel an Pflegekräften ist ja mittlerweile Dauerthema. Die Geschäftsführung der Kliniken soll jetzt ein Personalentwicklungskonzept erstellen, das auch auf die Anwerbung von Fachkräften aus dem europäischen Ausland zielt, so Metzger. Weiterer Beschluss aus der Sitzung im Themenkomplex Pflege und Ausbildung: Der Landkreis beteiligt sich mit zehn Prozent an der Trägerschaft der Berufsfachschule für Krankenhilfe des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Augsburg.

Vor allem in Friedberg gibt es zu wenig Pflegekräfte

Bedarf an Pflegekräften gibt es vor allem in Friedberg. Dort sind aktuell mit den fünf neuen dann 14 Stellen in Friedberg unbesetzt. Die Kliniken wollen mit Zulagen Personal (Krankenpfleger, Pflegehelfer, Altenpfleger) anlocken. In Aichach werden dazu noch Fachkräfte für die neue Intermediate-Care-Station gesucht.

Der Landrat hat noch eine Personalie aus der Werkausschuss-Sitzung bekannt gegeben: Neuer Oberarzt in der Fachabteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie wird Herr Dr. Hans Dietrich Kern. (cli)