Knapp 1700 Menschen im Landkreis haben zweite Corona-Impfung erhalten

Bislang wurden insgesamt knapp 3310 Landkreisbewohner mindestens einmal geimpft - wie hier im Seniorenheim Haus an der Paar in Aichach.

1685 Menschen sind bislang in Aichach-Friedberg zweimal gegen Corona geimpft worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis entwickelt sich weiterhin positiv.

Von Max Kramer

Die Corona-Impfungen im Wittelsbacher Land gehen weiter voran. Wie das Landratsamt mitteilte, haben mit Stand von Sonntag 1685 Menschen im Landkreis die zweite Corona-Impfung erhalten. Davon wurden 508 Menschen in der vergangenen Woche geimpft. 3310 Landkreis-Bewohner sind bislang einmal geimpft worden, 728 davon in der Vorwoche. Anhaltende Lieferengpässe sind nach Auskunft des Landratsamts der Hauptgrund dafür, dass bislang nicht mehr Menschen geimpft werden konnten.

Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land bei 39,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg entwickelt sich weiterhin positiv. Sie lag am Montag nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 39,4 und damit leicht niedriger als noch am Sonntag (40,1). Zum Vergleich: Für ganz Bayern gibt das RKI den Inzidenzwert 77 an.

Corona in Aichach-Friedberg: Inzidenz sinkt, 15 Patienten im Krankenhaus

Unterdessen ist ein weiterer Landkreis-Bewohner an oder mit Corona gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie seit März auf 79. Der oder die Verstorbene wohnte offenbar nicht in einem Senioren- oder Pflegeheim. Einen neuen Corona-Fall meldet das Landratsamt aus der Grund- und Mittelschule Pöttmes. Dort ist ein Schüler in der Notbetreuung positiv getestet worden. Neun enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Relativ konstant ist die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken an der Paar Aichach. Mussten am Sonntag 14 positiv getestete Personen dort behandelt werden, waren es am Montagmorgen 15. Auf der Intensivstation liegen fünf Patienten, sie alle müssen beatmet werden. Hinzu kommen fünf Verdachtsfälle in Aichach. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es weder neue bestätigte noch Verdachtsfälle.

3390 positiv Getestete seit März im Landkreis

Insgesamt sind seit Anfang März 3390 Landkreisbewohner positiv getestet worden. 48 Corona-Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert – fünf davon in Aichach, elf in Friedberg, sechs in Kissing und neun in Mering.

