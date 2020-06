13:46 Uhr

Köchin mit drei Promille setzt in Aichach Küche in Brand

Küchenbrand in der Aichacher Bahnhofstraße: Ausgiebig getrunken hat eine 62-Jährige offenbar schon vor dem Mittagessen. Das fällt dann aus, weil es in der Wohnung stark raucht.

Starken Durst - und nicht nach Wasser - hatte die 62-Jährige offensichtlich schon am Vormittag. Ihr Mittagessen ließ die Aichacherin dann am frühen Nachmittag anbrennen. Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsstraße gerufen. Die Frau hatte laut Polizeibericht gegen 14 Uhr vergessen, rechtzeitig einen Kochtopf vom Herd zu nehmen. Nachdem das Essen angebrannt war, kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche.

Brand in Aichach: Hausmeister nimmt Topf von der Herplatte

Aufmerksame Nachbarn verständigten Feuerwehr und Rettungskräfte. Die Frau war laut Polizeibericht aufgrund einer Alkoholisierung von knapp drei Promille augenscheinlich nicht mehr in der Lage. Der herbeigeeilte Hausmeister nahm zudem den Topf noch rechtzeitig von der Herdplatte. Es entstand kein weiterer Brandschaden. Die Frau blieb unverletzt. Die Feuerwehr Aichach rückte nach einem Entlüften der Wohnung wieder ab. (cli)

