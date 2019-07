vor 8 Min.

Koki: Netzwerk frühe Kindheit feiert Geburtstag

Seit zehn Jahren hilft das Netzwerk Familien mit kleinen Kindern. Warum es heute gebraucht wird

Sonnenblumen gab es von Landrat Klaus Metzger für die vielen Fachkräfte und Partnerinnen des Fachbereiches KoKi – Netzwerk frühe Kindheit. Seit zehn Jahren unterstützt es junge Familien in schwierigen Lebenssituationen. Dies war für das Kreisjugendamt Anlass für eine Jubiläumsfeier im Aichacher Kreisgut.

Metzger richtete seinen Dank insbesondere an die zehn Familienkinderkrankenschwestern, die Familienhebamme, die drei pädagogischen Fachkräfte sowie die Familienpflegerinnen und Familienpaten, die sich dem Fachbereich KoKi zur Verfügung stellen. Schwangeren oder Familien mit kleinen Kindern werden sie in ihrem Familienalltag bei Bedarf zur Seite gestellt. Katrin Volkmann, Pädagogin im Fachbereich KoKi, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass es uns in den letzten Jahren gelungen ist, alle diese Fachkräfte zu gewinnen, die Familien bei ihrer Alltagsbewältigung zeitweise begleiten“.

Gerade rund um die Geburt und in der frühen Kindheit würden die Helfer die Erfahrung machen, dass Familien dankbar für Unterstützung seien, ergänzte Stefanie Jahn, Fachkraft bei KoKi. Familienleben per se sei eine Herausforderung. Eltern würden unendliche Bemühungen und Kräfte in das Aufwachsen ihrer Kinder stecken.

Kommen viele schlaflose Nächte, gesundheitliche Sorgen, finanzielle Schwierigkeiten, familiäre Konflikte oder Schicksalsschläge dazu, können die Kraftreserven einer Familie schnell erschöpft sein. Dies kann alle Familien treffen. Anna Brickmann aus dem KoKi-Team sagte: „Wir möchten Familien in besonderen Zeiten zu ihrer eigenen Kraft zurückverhelfen“. In allen Kulturen sei es ursprünglich selbstverständlich, gerade in schwierigen Zeiten zusammenzustehen. Das habe über Jahrtausende hinweg das menschliche Fortbestehen gesichert. Die Forschung wisse auch, dass es ein Zeichen von Stärke und Widerstandsfähigkeit sei, sich wenn nötig Hilfe zu holen.

Eltern würden immer wieder an sich selbst zweifeln, wenn nicht alles so funktioniere, wie sie es sich vorgestellt haben. Die Ansprüche an sich, rundum für eine optimale Versorgung des Kindes zu sorgen, seien oft hoch und entsprächen nicht dem, was eigentlich geleistet werden könne. „Das Leben rund um die Geburt und mit kleinen Kindern fordert ebenso den Umgang mit dem Ungewissen und Unberechenbaren. Das sind wir oft nicht mehr so gewohnt. Wir möchten die Dinge im Griff haben. Das sorgt für Stress“, erklärt Volkmann. „Letztlich entscheidend für das weitere Leben ist eine sichere Bindung, das bestätigt auch die Hirnforschung.

Achtsam die Bedürfnisse des Kindes und von sich selbst wahrzunehmen und im vielschichtigen Alltag klare Prioritäten zu setzen, mag ein Schlüssel für stabile Familienverhältnisse sein,“ fuhr Jahn fort. „Je besser wir frühzeitig belastete Familien erreichen, desto weniger benötigen wir Maßnahmen im späteren Kinderschutz. Auch das ist ein Aspekt von KoKi und den Frühen Hilfen“, resümierte Bernd Rickmann, der Leiter des Kreisjugendamts. (AN)

Themen Folgen