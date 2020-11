vor 34 Min.

Kommandant will Feuerwehrleute in Haslangkreit besser vor Corona schützen

Plus Der Haslangkreiter Kommandant Hermann Erbe beantragt einen Wasseranschluss in der Fahrzeughalle, um Infektionen der Aktiven zu vermeiden. So reagiert der Gemeinderat.

Von Gerlinde Drexler

Mehr Schutz für die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Haslangkreit (Gemeinde Kühbach) gegen eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus will Kommandant Hermann Erbe. Seinen Antrag auf Wasseranschluss und Waschgelegenheit in der Fahrzeughalle behandelte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Bei der Entscheidung spielte auch der Feuerwehrbedarfsplan, der gerade in Arbeit ist, eine Rolle.

Corona zeigt, wo es bei der Feuerwehr in Haslangkreit fehlt

In Zeiten von Extremsituationen würden sich die Brennpunkte in der Infrastruktur zeigen, heißt es im Schreiben von Kommandant Erbe an die Gemeinde.

Hermann Erbe ist Feuerwehrkommandant in Haslangkreit. Bild: Ralf Hermle

Ein solcher Brennpunkt ist aus seiner Sicht der fehlende Wasseranschluss einschließlich Warmwasseraufbereitung und Waschbecken im Feuerwehrhaus in Haslangkreit. „Das Händewaschen ist unabdingbar zur Vermeidung der Corona-Infektion“, schreibt der Kommandant. Um das zu unterstreichen, verweist er in seinem Antrag unter anderem auf die Vorschrift des Landesfeuerwehrverbandes. Darin heißt es, dass die Aktiven ihre Hände vor dem Einsteigen ins Fahrzeug desinfizieren beziehungsweise waschen sollen.

Grundsätzlich bestehe in den Sanitärräumen im Keller die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Bei einem Termin vor Ort habe er dem Kommandanten jedoch zugesichert, sich für ein Waschbecken in der Fahrzeughalle einzusetzen, teilte er dem Gemeinderat mit. Der Bürgermeister sprach sich jedoch dafür aus, es aus Kostengründen in dem als Küche genutzten Raum zu installieren. Diese Variante würde rund 1300 Euro kosten. Die vom Kommandanten vorgeschlagene Alternative in einem anderen Raum käme einschließlich aller notwendigen Zusatzarbeiten auf 4500 bis 5000 Euro.

Ein Bedarfsplan für die Feuerwehren ist in Arbeit

Die einfachere Variante bevorzugte Kerscher auch mit Blick auf den Feuerwehrbedarfsplan, denn „wenn der kommt, steht einiges an“. Unter anderem die Erneuerung der sanitären Anlagen in Haslangkreit oder Unterbernbach.

Eine Waschgelegenheit für die Feuerwehrleute in der Fahrzeughalle des Haslangkreiter Feuerwehrhauses hat Kommandant Hermann Erbe bei der Gemeinde Kühbach beantragt. Bild: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Der Bedarfsplan, für den unter anderem Gebäude, Fahrzeuge und Maschinen der Feuerwehren unter die Lupe genommen werden, wird voraussichtlich bis September 2021 fertig sein. Der Gemeinderat schloss sich Kerschers Sichtweise an und vergab den Auftrag für rund 1300 Euro an Heizungsbau Kerscher in Kühbach. Der Bürgermeister enthielt sich bei der Abstimmung.

Feuerwehrleute müssen sich die Hände desinfizieren (oder waschen), bevor sie in die Einsatzfahrzeuge steigen, sagt Kommandant Hermann Erbe. Bild: Christian Charisius, dpa (Symbolfoto)

Die Aktiven der Feuerwehren in der Gemeinde bekommen für rund 68.500 Euro neue Schutzkleidung. Der Kostenansatz lag bei 87.000 Euro. Den Auftrag vergab der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung an Feuerwehrservice Bayern in Schrobenhausen.

