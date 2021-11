Aichacher Feuerwehr: Jetzt geht’s ums Miteinander

Plus Nach dem Rücktritt der Kommandanten bestellt der Stadtrat überraschend schnell einen Notkommandanten. Er braucht jetzt die Unterstützung der Aktiven und der Stadt.

Schneller als erwartet hat die Freiwillige Feuerwehr Aichach eine neue Führung. Seit Montag heißt der Kommandant Werner Mayer. Der Stadtrat hat zum 31. Oktober die Bestellung des Kommandanten Christoph Fischer und seines Stellvertreters Dominik Wenger aufgehoben und Mayer zum Notkommandanten berufen. Dass die Amtszeit der beiden jungen Führungskräfte so zu Ende geht, ist bedauerlich. Umso mehr, als sie über hohe Fachkompetenz verfügen und diese zum Vorteil der Aichacher Feuerwehr engagiert eingebracht haben. Von einem Rausschmiss, wie manche den Vorgang im Internet kommentieren, kann allerdings nicht die Rede sein.