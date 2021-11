Auf einen Platz im Schwimmkurs warten, ist keine Option

Plus Bis sich der Stau in Aichach-Friedberg auflöst, kann es noch Jahre dauern. Deshalb müssen Familien für die Sicherheit der Kinder selbst aktiv werden.

Viele Kinder im Wittelsbacher Land warten auf einen Platz im Schwimmkurs. Bis sich der Stau auflöst, kann es bei den ohnehin engen Kapazitäten Jahre dauern. Dabei ist es nicht nur schade, wenn Kinder nicht schwimmen lernen, es ist im schlimmsten Fall schlicht lebensgefährlich; Schwimmen macht schließlich großen Spaß. 23 Kinder zwischen null und zehn Jahren sind 2020 deutschlandweit ertrunken. Ob die Zahl durch die ausgefallenen Schwimmkurse während der Pandemie steigen wird, wird sich erst noch zeigen. So oder so wirken sich die Folgen von einer unzureichenden Schwimmausbildung auf das gesamte spätere Leben aus.