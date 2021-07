Ausbildungsplätze: Jugendliche müssen Berufe ausprobieren können

Plus Dass es im Landkreis Aichach-Friedberg noch viele Ausbildungsstellen gibt, liegt auch an fehlenden Schnupperangeboten in der Corona-Zeit. Jetzt muss es wieder Praktika geben.

Die gute Nachricht ist: Es gibt noch viele freie Ausbildungsplätze im Wittelsbacher Land. Jugendliche, die bisher unentschlossen waren, ob sie eine Lehre starten wollen, können sich immer noch bewerben. Auch Suchende, die bislang noch nicht den richtigen Job gefunden haben, haben weiterhin gute Chancen. Wegen der Corona-Pandemie entschieden sich viele Firmen diesmal erst kurzfristig, doch noch Stellen anzubieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen