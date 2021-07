Corona-Fall bei Abifahrt von Aichacher Schülern taugt nicht zum Skandal

Plus Bei einer privat organisierten Abifahrt von Schülern des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums wurde ein Teilnehmer positiv getestet. Die Schule reagiert angemessen.

Nach einem turbulenten Schuljahr wirbelt die Corona-Pandemie nun auch die letzten Schulwochen der Abschlussschüler durcheinander. Doch die privat organisierte Abifahrt von rund 40 Abiturienten des Aichacher Gymnasiums mit einem positiv getesteten Teilnehmer taugt nicht zum Skandal.