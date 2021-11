Kommentar

Das Aus von Arzberger Classics ist ein Verlust

Plus Arzberger Classics veranstaltete hochkarätige Konzerte in Aichach. Die Corona-Pandemie hat nun das Ende eingeläutet. Viele werden die Konzertreihe vermissen.

Von Carmen Jung

Die Bayerische trifft die Berliner Oper - zu hören in Aichach. Harmonic Brass, Blechbläser von Weltrang - zu hören in Aichach. Ein Kammerkonzert mit Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters - zu hören in Aichach. Keine Frage: Die Arzberger Classics GbR hat große Kultur in die kleine Stadt an der Paar geholt. Dass nun damit Schluss sein soll, ist eine schlechte Nachricht.

