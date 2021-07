Die Corona-Impfmüdigkeit in Aichach-Friedberg kommt zur Unzeit

Plus Die Impfbereitschaft im Landkreis Aichach-Friedberg lässt nach. Das kann schon bald zum Problem werden. Wie der Corona-Herbst wird, entscheidet sich jetzt.

Mit dem Sommer ist die Normalität zurückgekehrt ins Wittelsbacher Land. Die Kulturszene blüht langsam auf, auf Sportplätzen wird gekickt, die Kinder sind in der Schule und die Biergärten – wenn es mal nicht regnet – voll. Das soll, nein, muss so lange wie möglich so bleiben. Was dabei hilft, die zurückgewonnene Lebensqualität zu erhalten, ist bekannt: impfen, impfen, impfen. Dass die Bereitschaft dazu momentan deutlich abnimmt, ist bedauerlich – und wird, wenn sich daran nichts ändert, schon bald zum Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen