Die Klubs öffnen wieder - doch leicht wird's den jungen Leuten nicht gemacht

Plus Junge Leute wollen endlich wieder feiern. Doch es gibt noch einige Fragezeichen, bevor die Diskos wieder öffnen - eine Zumutung auch für die Betreiber.

Es ist schon lange her. Aber doch nicht so lange, dass die Erinnerung nicht mehr lebendig wäre. Unvorstellbar jedenfalls mit Anfang 20, dass die Lieblings-Disko monatelang geschlossen ist. Damals hätte sich das wie eine Woche ohne Höhepunkt angefühlt: langweilig, trist und irgendwie "unlebendig". Genau das machen die jungen Leute von heute nun schon eineinhalb Jahre mit. Sie sind nicht zu beneiden. Auch jetzt nicht, wenn Klubs und Diskotheken endlich wieder öffnen dürfen. Denn leicht wird das den jungen Menschen nicht gemacht.