Die nächste Spargelsaison kommt bestimmt

Für Spargelliebhaber heißt es jetzt wieder warten bis zum nächsten Frühjahr. Aber das Warten hat auch seine guten Seiten.

Bei Sportlern heißt es oft: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Leicht abgewandelt heißt das für Spargel-Fans: Nach der Saison ist vor der Saison. Auch wenn die Spargel-Zeit gerade erst vorbei ist, ist die Vorfreude auf die nächste Saison jetzt schon da. Die Wartezeit dazwischen gehört beim Spargel aber mit dazu. Sie dauert manchmal zwar viel zu lange, ist aber auch wohltuend. Sie hilft gegen Übersättigung.

Gerade in einer Gesellschaft, in der nahezu immer alles verfügbar ist, tut es auch gut, mal auf etwas warten zu müssen. Auf gute Kost verzichten muss deshalb ja keiner, denn es gibt genügend saisonale Angebote in alle Richtungen. Und wer es gar nicht aushält, kann natürlich auch mal Spargel im Glas essen oder auf gefrorenen Spargel zurückgreifen. Aber der Feinschmecker wird sofort feststellen, dass das einfach nicht das Gleiche ist wie frischer Spargel aus der Region.

Spargel braucht auch Zeit

Für ein Festessen braucht es aber nicht nur frischen Spargel, es braucht auch Zeit. Denn ein feines Spargel-Mahl gelingt selten ohne Muße. Der Spargel verhilft uns also auch zur Entschleunigung abseits des Alltags. In Corona-Zeiten hat das besonders gut geklappt, weil mehr Zeit zu Hause verbracht und diese gerne für kulinarische Abwechslungen verwendet wurde. Hoffentlich nehmen wir uns diese Zeit auch nach Corona noch. Falls nicht, sollten wir uns zumindest die Zeit nehmen, unser Spargel-Festessen in unserem Lieblingsrestaurant zu genießen. Ostern 2022 wartet.