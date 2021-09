Die politischen Blockgrößen im Wittelsbacher Land haben sich verändert

Plus Früher holte die CSU im Landkreis Aichach-Friedberg bei überregionalen Wahlen Zweidrittelmehrheiten. Die Betonung liegt auf früher.

Ja, auch Sozialdemokraten werden im Wittelsbacher Land gewählt. In den Rathäusern der vier größten Kommunen im Landkreis – in Friedberg, Aichach, Mering und Kissing – arbeiteten über fast zwei Jahrzehnte parallel nur SPD-Bürgermeister. Bei Landtags- und Bundestagswahlen galt aber über noch viel längere Zeit eine andere Regel: Der Landkreis ist so schwarz wie die Nacht bei Neumond und die Gewinner werfen selbst im Kohlenkeller noch Schatten. Bei Edmund Stoibers Erdrutschsieg bei der Landtagswahl 2003 – für ihn eine Genugtuung nach der knapp verpassten Kanzlerschaft 2002 – erreichten die Christsozialen hier eine Zweidrittelmehrheit. Mehr geht fast nicht mehr – so die Analyse des Ergebnisses. Insgesamt kam das konservative Lager aus CSU (67,3 Prozent), Republikaner (2,9), FDP (2,7), Freien Wählern (2,2) und Bayernpartei (0,8) auf 75,9 Prozent. SPD (14,4) und Grüne (7,3) landeten damals zusammen bei 21,7 Prozent.

