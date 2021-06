Einkaufen am Sonntag verboten? Das versteht keiner

Plus Der Veitsmarkt wurde in Aichach abgesagt, Geschäfte aber sollten am Sonntag öffnen dürfen. Dass der Freistaat das nicht erlaubt, ist ein Ärgernis.

Das versteht jeder: Ein Jahrmarkt ist in diesen unsicheren Pandemiezeiten eine Nummer zu groß. Beim Veitsmarkt in Aichach halten sich gerne mal mehrere Tausend Menschen auf, wenn das Wetter mitspielt. Das wäre ein zu großes Risiko selbst bei den aktuell niedrigen Inzidenzwerten. Doch was spricht gegen einen verkaufsoffenen Sonntag? Den verbietet der Freistaat auch. Aber das versteht keiner.

