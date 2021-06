Endlich etwas Normalität für Bewohner von Pflegeheimen

Plus Das Leben ist für viele Bewohner von Senioreneinrichtungen im Wittelsbacher Land wieder etwas leichter. Nach vielen Einschränkungen tut ihnen ein Stück Alltag gut.

Über ein Jahr herrschte in den Pflegeeinrichtungen Ausnahmezustand. Der Grund: die Corona-Pandemie. Um die Menschen zu schützen, mussten sie sich isolieren. Teilweise ohne Besuch und nur mit wenig Abwechslung harrten die Senioren über viele Monate aus. Neben der Eintönigkeit gehörte in dieser Zeit sicherlich auch die Angst vor einer tödlichen Infektion zu ihrem Alltag.