Grundschule Affing: Aus dem Flickwerk wird ein großes Ganzes

Plus Zwei Baumaßnahmen in fünf Jahren haben aus der Affinger Grundschule ein Flickwerk gemacht. Jetzt gibt es ein Konzept, das das Zeug hat zum großen Wurf.

Zwei Baumaßnahmen innerhalb von fünf Jahren haben an der Affinger Grundschule notdürftig den aktuellen Bedarf abgefedert. Nachhaltig waren sie nicht, denn schon wieder ist die Schule zu klein und der Flickwerk-Effekt deutlich zu erkennen. Nun schon wieder irgendwo Räume dranstückeln? Der Affinger Gemeinderat sagte Nein und traf die beste Entscheidung seit Langem: Er engagierte ein Beratungsbüro.