Hausärzte brauchen Hilfe bei Impf-Terminvergabe

Plus Die Hausärzte in Aichach-Friedberg brauchen Hilfe bei der Vergabe von Impf-Terminen. Das Landratsamt will helfen, darf aber nicht. Und die Patienten warten weiter.

Manchmal kann es einfacher sein, komplizierte Dinge beizubehalten. Denn sie zu vereinfachen, wäre zu kompliziert. Das klingt paradox. Aber wer es je versucht hat, kennt vermutlich das Problem. So läuft es auch bei den Corona-Impfungen.

