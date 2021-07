Hochwasser in Aichach-Friedberg: Die Natur schlägt zurück

Plus Hochwasserschutz klingt unsexy, wird im Landkreis Aichach-Friedberg aber bald eine elementare Frage. Kommunen können vieles tun, aber längst nicht alles.

Von all den Themen, die Woche für Woche auf den Tischen der Stadt- und Gemeinderäte landen, gibt es wahrlich einige, die auf den ersten Blick attraktiver daherkommen als der Hochwasserschutz. Er ist in den allermeisten Fällen sehr teuer, langwierig in der Planung, sorgt für Reibereien in der Grundstücksbeschaffung - und seine Wirkung zeigt sich nicht so unmittelbar wie eine Senkung der Kita-Gebühren oder ein neues Feuerwehrhaus. Wenn es aber darauf ankommt, zahlen sich die Maßnahmen in der Regel um ein Vielfaches aus. Wie die Bürger vor ungezügelten Wassermassen geschützt werden können, wird die Kommunen im Wittelsbacher Land künftig immer häufiger beschäftigen. Denn auch die Fälle werden sich häufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen