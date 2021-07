Jede Vereinsauflösung im Wittelsbacher Land ist eine zu viel

Plus Wenn sich im Landkreis ein Frauenbund in einer Gemeinde auflöst, ist das ein herber Schlag für alle. Deshalb muss dieser Schritt gut durchdacht sein.

Wenn sich in einem Ort ein Frauenbund auflöst, ist das nicht nur eine Randnotiz. Es ist für die betreffende Gemeinde ein herber und schmerzlicher Verlust. Schließlich organisiert und gestaltet der Frauenbund eine Vielzahl von Aktionen und Veranstaltungen, die in der Gemeinde stattfinden. Dabei geht es nicht nur ums Kräuterbuschenbinden, sondern auch um Adventsbasare, Fastenessen, Faschingsfeiern, Erntedank-Tische, Ausflüge, Vorträge und vieles mehr. Bei vielen Aktionen werden Spenden gesammelt, die dann wieder den Bürgern im Ort zu Gute kommen.