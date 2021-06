Jetzt neuen Rettungsversuch für Aichacher Geburtshilfe starten

Plus Das Aichacher Geburtshaus ist eine gute Anlaufstelle für Schwangere. Aber gerade für kompliziertere Geburten braucht Aichach wieder eine Geburtsklinik.

Das Aichacher Geburtshaus öffnet im September. Die Initiatorinnen, fünf Hebammen, haben viel Energie und Herzblut in dieses Projekt gesteckt und verdienen allen Respekt. Es ist ihnen zu wünschen, dass das Geburtshaus ein voller Erfolg wird und dort in Zukunft unzählige Aichacher Babys zur Welt kommen werden. Dass sich dies nicht nur die Hebammen wünschen, sondern auch viele Aichacher, zeigt die große Unterstützung von Firmen und Privatpersonen beim Aufbau des Hauses. Für viele ist es eine Herzensangelegenheit. Auch, dass bereits vor dem Start des Geburtshauses 26 Anmeldungen zu Geburten vorliegen, spiegelt die Sehnsucht vieler Schwangerer nach einer unkomplizierten, unaufgeregten Geburt direkt vor Ort wieder. Ebenso wie das Vertrauen, das sie dem neuen Haus entgegenbringen.