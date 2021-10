Kleinstmöglicher Kompromiss beim Aichacher Stadtplatz

Plus Der Aichacher Stadtrat will erst einmal mehr Verkehrsberuhigung erreichen. Irgendwann muss er sich aber entscheiden, ob ein Bereich autofrei werden soll.

Wird der Aichacher Stadtplatz – oder zumindest ein Teil davon – jemals autofrei? Der Stadtrat hat zu dieser Frage weder Ja noch Nein gesagt. Die Antwort ist in die Zukunft vertagt. Sie hängt vom Ergebnis des Verkehrskonzeptes ab, das nun Stadtverwaltung und Stadtrat erarbeiten sollen. Um eine klare Antwort werden die Stadträtinnen und Stadträte aber irgendwann nicht mehr herumkommen. Zu einer Testphase, wie sie die SPD beantragt hat, konnte sich die Mehrheit nicht durchringen. Der ursprüngliche Vorschlag, den Test nur auf die Zeiten am Wochenende zu beschränken, wenn die Läden ohnehin geschlossen sind, war allzu zaghaft. Er hätte keine Rückschlüsse erlaubt, ob eine Sperrung dem Handel schadet oder nutzt. Auch die Gastronomie hätte kaum jedes Wochenende Tische und Stühle hin- und hergeräumt.