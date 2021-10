Knappe Intensivkapazitäten - und trotzdem eine grüne Corona-Ampel

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg sind wieder öfter alle Intensivbetten belegt. Corona-Patienten machen nur einen Teil aus, haben aber dennoch großen Einfluss.

352 Intensivbetten in Bayern sind derzeit mit Corona-Patienten belegt. Bei 600 springt die Corona-Ampel auf Rot. Erst ab diesem Zeitpunkt sehen die Beschlüsse Maßnahmen vor, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Bis dahin steht alles auf Grün - keine Überlastung, keine Einschränkungen, kein Problem. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit.