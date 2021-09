Maskenpflicht macht Ärger, Angst aber ist unnötig

Plus Der Mord in Idar-Oberstein erschüttert die Menschen auch in Aichach-Friedberg. Er gibt Anlass zur Sorge. Konkrete Bedenken sind aber nicht angebracht.

Ein 20-Jähriger wird erschossen, weil er einen Kunden auf die Maskenpflicht hinweist. Was an einer Tankstelle in Idar-Oberstein geschehen ist, scheint unfassbar. Wenn ein so nichtiger Auslöser eine so extreme Tat zur Folge hat, kann das schockieren. Deshalb ist es nachvollziehbar, wenn in diesen Tagen Menschen in Tankstellen, an Supermarktkassen oder im Restaurant auch im Wittelsbacher Land ein mulmiges Gefühl beschleicht, sollte ihnen jemand ohne Maske gegenüber stehen.

