Nach der Erörterung: Wie geht's weiter mit der Westumfahrung Mühlhausen?

Plus Die gute Atmosphäre bei der Erörterung darf nicht darüber hinwegtäuschen: Die Positionen zur Westumfahrung liegen weit auseinander. Längst geht es um mehr.

Die Erörterung der Einwände gegen die geplante Westumfahrung Mühlhausen Anfang der Woche ist gelungen. Die Atmosphäre war sachlich, konstruktiv, sogar freundlich - auch unter den Vertretern der beiden Pole: Gegner des Projektes und die Gemeinde Affing, die es verwirklichen will. Die jeweiligen Anwälte halfen sich gerne mit dem Mikrofon aus, als sich technische Probleme einstellten. Nette Gesten dieser Art können aber nicht darüber hinwegtäuschen: Die Positionen liegen nach wie vor weit auseinander.