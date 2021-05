Psychische Probleme durch Corona: Keine Scheu vor einer Therapie

Immer noch schämen sich viele Menschen, wenn sie psychologische Unterstützung brauchen. Dabei ist es wichtig seine Gefühle ernst zu nehmen.

In meiner Kindheit habe ich viel Musik von Rolf Zuckowski gehört. Außer der bekannten „Weihnachtsbäckerei“ hat er auch deutlich ernstere Lieder geschrieben, zum Beispiel das Stück „Ich schaff’ das schon“. In ihm geht es um ein Mädchen, das in seinem Leben immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert ist. Trotzdem heißt es im Refrain: „Ich schaff’ das schon, ich schaff’ das schon, ich schaff’ das ganz alleine.“ Nur was ist, wenn man es nicht mehr alleine schafft?

Es ist wichtig die eigenen Gefühle ernst zu nehmen

Besonders die Corona-Pandemie bringt momentan viele Menschen an ihre körperlichen, aber vor allem auch seelischen Grenzen. Einsamkeit und Unsicherheit setzen uns zu, unabhängig vom Alter. Trotzdem glauben viele, dass sie die Situation, wie sie gerade ist, aushalten müssen. Und auch: Anderen gehe es ja viel schlechter als einem selbst. Eigene Befindlichkeiten geraten dabei oft in den Hintergrund. Nur, geholfen ist damit niemandem. Dabei muss man seine eigenen Gefühle ernst nehmen.

Ein weiteres Problem: die Scham. Nicht jeder möchte zugeben, wenn er es alleine nicht aus einer schwierigen Situation schafft. Dies liegt sicherlich auch daran, dass kaum jemand sich verletzlich zeigen will. Denn nichts anderes ist es, wenn man um Hilfe bittet. Deswegen ist es gut und wichtig, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Prominente ihre psychischen Probleme öffentlich gemacht haben. Nur so kann dauerhaft dafür gesorgt werden, dass psychische Erkrankungen kein Grund für Scham sind und es keine Schande ist, eine Therapie zu machen.

Lesen Sie dazu den Artikel: Wie Jugendliche in Aichach-Friedberg leichter durch die Corona-Zeit kommen

Das könnte Sie auch interessieren: