Kommunalpolitik

vor 19 Min.

Kreistag in Aichach-Friedberg: Keine Testpflicht bei Inzidenz unter 100

Plus Wenn die Inzidenz in Aichach-Friedberg weiter konstant bleibt, ist nächste Woche kein negativer Test für Sitzungen des Kreistags mehr notwendig.

Von Thomas Goßner

Wenn die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz für den Landkreis fünf Tage in Folge unter 100 bleibt, dann soll die Testpflicht vor der Teilnahme an Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse wieder aufgehoben werden. Am Montag lag Aichach-Friedberg bereits unter dieser Grenze.

