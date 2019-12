Kommunalpolitik: Schwappt die grüne Welle auch aufs Land?

Plus Die Grünen gründen im Kreis immer mehr Ortsverbände. Wie sich ein Ehepaar für die Partei engagiert und um einen Sitz im Gemeinderat kämpft.

Nach einer Stunde klingelt Rolf Jüngsts Handy zum zweiten Mal. Der Angerufene steht auf, verlässt den Raum, kehrt nach fünf Minuten zurück. „Er schafft es nicht mehr“, sagt Jüngst, 56, und setzt sich wieder an den Küchentisch. Jüngsts Zuhörer sind enttäuscht, als er sagt, dass ein Bekannter nicht mehr kommt. Der wollte mit Jüngst und seiner Frau an diesem nebeligen Winterabend eigentlich den zehnten Ortsverband der Grünen im Wittelsbacher Land gründen.

Drei Grünen-Mitglieder sind laut Parteirichtline dafür nötig. Heute geht es um Inchenhofen, es wäre der fünfte neue Verband in diesem Jahr. Fünf gibt es bereits. Ein Grund für das Interesse an der Partei ist nach Angaben von Mitgliedern auch das gute Ergebnis bei der Landtagswahl 2018: Mit 17,6 Prozent war es das beste bisher. Die Grünen konnten die Wählerstimmen mehr als verdoppeln und wurden hinter der CSU zweitstärkste Kraft. Im Wittelsbacher Land legten sie um 8,6 Prozentpunkte auf 15,9 zu. Das beste Ergebnis im südlichen Kreis erreichte die Partei mit 21,8 Prozent bei den Zweitstimmen in Mering, im nördlichen war es Obergriesbach mit 20. Die Partei verdoppelte dort ihr Ergebnis im Vergleich zu den Landtagswahlen 2013.

Auf Bundesebene liegen die Grünen derzeit Umfragen zufolge bei gut 20 Prozent und machen CDU/CSU Konkurrenz um die stärkste Kraft. Bei der Kommunalwahl in Bayern am 15. März 2020 wollen sie nach Angaben eines Mitglieds der Landesspitze in viele Gemeinde- und Stadträte sowie Kreistage einziehen beziehungsweise stärker als bisher vertreten sein. Sieben eigene Listen soll es kreisweit geben. Wenn es darum geht, dass grüne Spitzenvertreter Versammlungen besuchen, hat das Dorf Vorrang vor der Stadt, heißt es aus München.

Aichach-Friedberg: Das sind die Grünen-Politik im Wittelsbacher Land

Der Inchenhofer Rolf Jüngst etwa sagt, dass er für den dortigen Gemeinderat eine Liste mit acht bis zehn Personen zusammen bekommen möchte. Mit vier bis sechs wäre er aber auch zufrieden – und mit einem Sitz im Rat sowieso. Seine Frau Claudia, 56, die schon immer eine überzeugte Grüne war und seit einem Monat Parteimitglied ist, möchte kein politisches Amt übernehmen. Frauen spielen bei den Grünen allerdings eine wichtige Rolle. Alle ungeraden Listenplätze sind Frauen vorbehalten, also auch die Eins.

„Ich will die Grünen in Inchenhofen etablieren“, sagt Jüngst, der Leiter des Bauamtes in Diedorf (Landkreis Augsburg) ist und zwei erwachsene Kinder hat. Er möchte sich besonders für einen Radweg einsetzen, der durch Inchenhofen führt. Den Ortskern möchte er beleben: In die leer stehende ehemalige Schlecker-Filiale würde Jüngst gerne eine Bücherei, einen Jugendtreff und einen neuen Laden installieren. Landverbrauch möchte Jüngst vermeiden und in die Höhe bauen lassen anstatt neue Baugebiete auszuweisen. Das sei auch ein wesentlicher Punkt des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ gewesen.

Zu der geplanten Gründungsversammlung ist extra Christina Haubrich, bayerische Landtagsabgeordnete aus Merching, gekommen. Sie stellt eine Fahne mit dem Sonnenblumen-Logo der Grünen auf den Tisch und legt Broschüren aus. Auf der Tagesordnung stehen sieben Programmpunkte. Haubrich, 48 und seit fünfeinhalb Jahren Kreissprecherin, gibt Tipps für den Wahlkampf. „Ihr müsst überlegen, wie viele Plakatständer ihr braucht“, sagt sie. „Es geht darum, Köpfe zu platzieren.“ Überall, wo sich die Gemeinderatsanwärter präsentieren könnten, sollten sie es tun – ob vor dem Bäcker oder der Sparkasse.

"Wo ist der Radweg", fragten vor allem Mitglieder der Grünen. Bild: Gerlinde Drexler

Kommunalwahl 2020: Mitgliederzahlen der Grünen um 25 Prozent gestiegen

120 Mitglieder haben die Grünen im Kreis, eine Steigerung um 25 Prozent zum vergangenen Jahr. Die Ortsverbände Pöttmes, Eurasburg, Aindling und Schmiechen sind dieses Jahr entstanden. Merching, Kissing, Aichach, Mering und Friedberg gibt es schon länger. „Ich freue mich über jeden neuen Ortsverband“, sagt Haubrich. Wie viele Listen noch für die Kommunalwahlen zusammen kommen, wisse sie nicht. Trotz des Aufschwungs haben die Grünen auf dem bayerischen Land traditionell einen schweren Stand. Dass es in den Gemeinden nun aber immer mehr Menschen gebe, die sich für ökologische Themen interessierten, sei eine Folge des guten Ergebnisses bei der Landtagswahl, sagt Haubrich. Auch das Volksbegehren und die Fridays-for-Future-Bewegung seien Faktoren.

Die Leute nehmen Haubrich zufolge immer mehr wahr, dass sich die Grünen auch für andere Themen als den Klimaschutz stark machen. Im Kreis sei das etwa: ein 365-Tage-Ticket, Bahnstrecken ausbauen, das Defizit der Kliniken an der Paar reduzieren, den Landarzt-Mangel bekämpfen, Flächen einsparen, Naturschutzgebiete erhalten. Haubrich ist bei den Grünen für den Landkreissüden, der zweite, neue Kreissprecher und Landratskandidat Stefan Lindauer, 22, für den Norden zuständig.

Zurück bei den Jüngsts im Inchenhofer Ortsteil Sainbach: Kerzen brennen, der Kamin wärmt die Stube, draußen ist es schon lange dunkel. Das Grünen-Ehepaar vertagt sich auf einen anderen Tag, um den Ortsverband zu gründen. Ein paar Tage später erfährt Rolf Jüngst allerdings, dass es sich der Bekannte anders überlegt hat und nicht mehr mitgründen möchte. Nun sucht er ein drittes Grünen-Mitglied.

