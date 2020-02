vor 48 Min.

Kommunalwahl 2020: Das ändert sich im Landkreis Aichach-Friedberg

Seitdem die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge abgelaufen ist, steht fest: Durch die Kommunalwahl 2020 wird sich im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg so einiges verändern.

Seitdem die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge abgelaufen ist, steht fest: Durch die Kommunalwahl 2020 wird sich im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg einiges verändern. Zahlreiche Kandidaten bewerben sich um die politischen Ämter - in mehreren Kommunen bekommen die amtierenden Bürgermeister Konkurrenz. Das bedeutet: Die Bürger haben jeden Menge Auswahl. Wer sind die Kandidaten? Und was wollen sie erreichen? In unserer Wahlserie nehmen wir jeden Ort genau unter die Lupe: Von "A" wie Adelzhausen, bis "T" wie Todtenweis. Unsere Textsammlung wird stetig aktualisiert, jeden Tag kommt eine neue Folge der Serie dazu.

Schon auf Landkreisebene gibt es reichlich Auswahl: Drei Männer wollen Landrat werden, beziehungsweise Klaus Metzger will es bleiben. Und im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg bewerben sich insgesamt 31 männliche Kandidaten und drei Frauen um die Bürgermeisterämter in 15 Kommunen. Von den amtierenden Rathauschefs stellen sich nur noch fünf zur Wiederwahl. Dietrich Binder ( Petersdorf) wurde erst 2017 für sechs Jahre gewählt.

Kommunalwahl 2020: Zehn Bürgermeister treten nicht mehr an

Zudem deutet sich ein wahres "Bürgermeisterbeben" an: Zehn Rathauschefs treten nicht mehr an: Tomas Zinnecker (Aindling), Franz Schindele (Pöttmes), Johann Lotterschmid (Kühbach), Erich Nagl (Dasing), Alfred Rappel (Rehling), Josef Schwegler (Obergriesbach), Josef Schreier (Schiltberg), Martin Echter (Sielenbach), Leonhard Kandler (Baar) und Karl Metzger (Inchenhofen). Letzterer wurde durch einen Bürgerentscheid im November ausgebremst. Die Bürger entschieden sich für einen hauptamtlichen Rathauschef, und der 70-jährige Metzger kann aus Altersgründen nicht mehr antreten.

Wie genau ist die politische Situation in den Städten und Gemeinden? Hier ein Überblick.

