Kommunalwahl 2020: Mehr Briefwähler als je zuvor im Landkreis

Plus Immer mehr Wähler in Aichach-Friedberg wählen per Brief. In manchen Gemeinden steigt die Zahl der Briefwähler auf fast die Hälfte aller Wahlberechtigten.

In den Rathäusern im Wittelsbacher Land laufen die letzten Vorbereitungen für die Kommunalwahl am Sonntag, 15. März. Zahlreiche Wähler haben ihre Kreuzchen allerdings schon gemacht. Sie haben sich die Stimmzettel nach Hause schicken lassen und dort abgestimmt. Der Trend der zurückliegenden Wahlen ist auch bei dieser Kommunalwahl zu beobachten: Die Briefwähler werden immer mehr. Und sie haben noch Zeit für ihren Antrag bis Freitag, 15 Uhr.

In Aichach sind es schon 5533 Briefwähler

In der Stadt Aichach gab es bis zum Dienstagnachmittag bereits 5533 Briefwähler. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 waren es noch 4062 gewesen. In Aichach ist also ein Anstieg bei den Briefwählern von über einem Drittel zu verzeichnen. Ursula Miller vom Ordnungsamt zufolge zählen am Wahlsonntag 293 Wahlhelfer die Stimmzettel aus – die aus der Briefwahl und die, die in den Wahllokalen abgegeben werden. Absagen von Wahlhelfern wegen des Coronavirus’ gab es bislang übrigens nicht.

In Affing wählt fast die Hälfte der Bürger per Brief

In Affing nähert sich die Zahl der Briefwähler der 50-Prozent-Marke. Wahlleiterin Marianne Birkner berichtete am Dienstagvormittag schon von „knapp über 2000 Briefwählern“. Die Gemeinde hat 4400 Wahlberechtigte. Vor sechs Jahren waren es „nur“ rund 1450 Briefwähler. Mit so vielen hatte Birkner nicht gerechnet: „Das war nicht absehbar.“ Dabei hat sie schon vorgesorgt. Sie hat nicht nur zwei, sondern drei Briefwahlbezirke eingerichtet. Das bedeutet, dass sich noch mehr Wahlhelfer um die Auszählung kümmern. „Länger dauert’s nicht“, bis das Ergebnis vorliegt, ist Birkner deshalb optimistisch. Je zwei Teams mit jeweils mindestens drei Wahlhelfern zählen pro Bezirk aus. In größeren Wahllokalen wie in Affing übernehmen zehn Personen die Auszählung. Insgesamt leisten 67 Wahlhelfer am Sonntag Dienst in Affing. Sie zu finden, war leicht. Dankenswerterweise hätten sich viele freiwillig gemeldet, freut sich die Wahlleiterin, die sogar noch Ersatzkandidaten in der Hinterhand hat – falls jemand ausfällt. Vorsorglich abgesagt wegen Corona hat keiner.

Aindlinger hoffen, dass die Wahlhelfer gesund bleiben

In Aindling steigt die Zahl der Briefwähler ebenfalls weiter. 2600 der 6200 Wahlberechtigten haben Briefwahl beantragt. Die Verwaltung hatte allerdings bereits im Vorhinein mit einem Anstieg der Briefwähler gerechnet. Deshalb sind die Briefwahllokale mit mehr Wahlhelfern eingedeckt und es ist ein zusätzliches Briefwahllokal eröffnet worden.

Bisher haben keine Wahlhelfer wegen des Coronavirus abgesagt. Sorgen macht man sich in der Verwaltung allerdings, dass die „ganz normale Grippewelle“ womöglich noch einige Absagen bringt. Im Moment sind bereits einige Krankheitsfälle gemeldet. „Bis Sonntag ist aber noch Zeit“, so die Wahlleiterin.

Die Briefwähler steigen auch in Baar und Pöttmes

Auch in der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes, zu der die Gemeinden Pöttmes und Baar gehören, hat die Zahl der Briefwähler stark zugenommen. Wie Maria Pfundmeier von der Verwaltung am Dienstagvormittag auf Anfrage mitteilte, hatten im Markt Pöttmes zu diesem Zeitpunkt 2061 Menschen die Briefwahl beantragt. Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren waren es 1146 Briefwähler gewesen. In Baar verzeichnete die Verwaltung am Dienstagvormittag bereits 448 Briefwähler. Das sind mehr als zweieinhalb Mal so viele wie vor sechs Jahren, als 169 Menschen per Briefwahl abstimmten.

In der Verwaltung hat man angesichts der großen Stimmzettel viel Verständnis für die Briefwähler, die lieber daheim abstimmen wollen. Für die rund 240 Wahlhelfer, die am Sonntag im Einsatz sind, bedeuten die Briefwähler allerdings mehr Arbeit. Während Stimmzettel, die vor Ort abgegeben werden, sofort aufgefaltet werden können, müssen in den Briefwahlbezirken zunächst die Kuverts geöffnet werden. 21 Wahllokale gibt es in der VG Pöttmes insgesamt. Pro Lokal sind acht bis zwölf Helfer eingeteilt, sie rekrutieren sich überwiegend aus Mitarbeitern der Gemeinden oder der VG.

