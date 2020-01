vor 41 Min.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Baar: Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Baar (Schwaben) finden Sie am 15. März hier: Wie fallen die Wahlergebnisse bei Bürgemeister- und Gemeinderat-Wahl aus?

In Baar im Kreis Aichach-Friedberg stehen die Bürgemeister- und die Gemeinderat-Wahl an. Die finden zur Kommunalwahl 2020 in Bayern statt. Noch am Abend des 15. März sollen die Ergebnisse folgen. Wenn sie vorliegen, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Baar: Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmen ausgezählt und sollen noch am Abend veröffentlicht werden. Die Wahlergebnisse tragen wir dann an dieser Stelle ein:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Baar an dieser Stelle.

Leonhard Kandler ist seit 1994 im Amt, steht 2020 aber nicht noch einmal zur Wahl. Als Kandidaten treten Roman Pekis (Wählergemeinschaft Baar), Josef Ruisinger (Bürgerverein Baar) und Josef Reiter (Unabhängige Liste Baar e. V.) an.

Da die Gemeinde Baar mehr als 1000 Einwohner hat, umfasst der Gemeinderat zwölf Sitze. So viele Kandidaten werden also in das Gremium gewählt.

Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Affing: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl

Leonhard Kandler hatte sich seit 1994 immer bei der Bürgermeister-Wahl durchgesetzt - zuletzt vor sechs Jahren. 2014 gab es bei der Gemeinderat-Wahl nur eine Gemeinschaftsliste aus SPD / Unabhängige Liste (ULB) und Wählergemeinschaft (WGB), auf die daher alle zwölf Sitze entfallen waren.

