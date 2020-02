vor 3 Min.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Hollenbach: Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Hollenbach sollen noch am 15. März festehen. Wir veröffentlichen die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Hollenbach bekommen Sie ab dem 15. März hier. Wie fallen die Wahlergebnisse bei Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl aus?

In Hollenbach im Kreis Aichach-Friedberg werden am 15. März bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern der Bürgermeister und der Gemeinderat gewählt. Die Ergebnisse sollen noch am Abend veröffentlicht werden. Wenn die Wahlergebnisse festehen, finden Sie sie in diesem Artikel.

Kommunalwahl 2020 in Hollenbach: Aktuelle Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Von 8 bis 18 Uhr haben die die Wähler in Hollenbach Zeit, ihre Stimme in den Lokalen abzugeben - wenn sie nicht vorher schon die Briefwahl genutzt haben. Sobald die Wahllokale schließen, beginnen die Helfer mit der Auszählung der Stimmen. Wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden, aktualisieren wir diesen Artikel hier:

Bürgermeister Franz Xaver Ziegler tritt wieder zur Wahl an - als einziger Kandidat. Hinter ihm steht die gemeinsame Liste CSU / Freie Wählergemeinschaft, Bürgerwille 90 und Aktive Bürger.

Die Zahl der Gemeinderäte wird von der Einwohnerzahl bestimmt. In Hollenbach werden 14 Sitze vergeben - so viele Kandidaten werden also in das Gremium gewählt.

Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl: Ergebnis der Gemeinderatswahl in Hollenbach

Bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 wurde Franz Xaver Ziegler zum Bürgermeister gewählt. Bei der Gemeinderatswahl in Hollenbach gab es die gemeinsame Liste CSU / Freie Wählergemeinschaft, Bürgerwille 90, Aktive Bürger, an die alle 14 Sitze gingen.

