Kommunalwahl: Landrat Klaus Metzger tritt wieder an

Plus Nach seinem Sieg 2014 hat sich der Quereinsteiger im Wittelsbacher Land in Rekordzeit eingearbeitet und Ansehen erworben. Warum er dennoch über seine Kandidatur länger nachgedacht hat.

Am Maifeiertag am Mittwoch nächster Woche arbeitet er genau fünf Jahre im Blauen Palais und Klaus Metzger würde gern auch über 2020 hinaus Landrat im Wittelsbacher Land bleiben: „Ich habe Lust auf eine weitere Amtszeit. Es ist einiges geschehen, es gibt aber auch noch einiges zu tun.“ Zum Beispiel sein Herzensanliegen Landesausstellung im nächsten Jahr, aber auch Projekte wie Bildungs- und Ökomodellregion, oder die Altenhilfe mit Blick auf die demografische Entwicklung.

Voraussetzung, diese Aufgaben in Angriff nehmen zu können, sei natürlich, dass er zunächst von seiner Partei, der CSU, wieder als Kandidat nominiert und dann bei der Kommunalwahl im März nächsten Jahres von der Bevölkerung auch gewählt werde, so Metzger auf Anfrage unserer Zeitung. Für Peter Tomaschko, CSU-Kreisvorsitzender und Fraktionschef im Kreistag, steht beides außer Frage: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit einem sehr guten Ergebnis bestätigt wird.“

Bislang hat Metzger nur seine Frau gefragt, ob er wieder antritt

Die Frage, ob er wieder antritt, sei ihm bislang nicht oft gestellt worden, sagt Metzger: Eigentlich konkret nur von seiner Frau. Ganz offensichtlich, weil Parteifreunde, Kollegen aus der Kommunalpolitik und Bürger übereinstimmend und stillschweigend davon ausgehen, dass der 55-Jährige nach einer sechsjährigen Wahlperiode garantiert weitermacht.

Dabei ist das nicht selbstverständlich. Das Amt zehrt, für das Privatleben bleibt kaum noch Zeit und die Gesundheit muss mitspielen. Zuletzt hat eine ganze Reihe von prominenten Rathauschefs wie Ulrich Maly (Nürnberg), Kurt Gribl (Augsburg) und Armin Neudert (Donauwörth) überraschend verkündet, nicht mehr zu kandidieren. Allein im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg hören neun von 16 Bürgermeistern definitiv auf.

Vor seiner Entscheidung hat er sich länger Gedanken gemacht

Auch Klaus Metzger hat sich länger Gedanken über eine weitere Kandidatur gemacht, wie er offen einräumt. Das sei kein Automatismus oder eine 100-Prozent-Entscheidung gewesen. Hauptgrund seien die Erfahrungen im letzten Halbjahr und konkret das Thema Geburtshilfe im Wittelsbacher Land: „Das Pensum ist über die fünf Jahre gleich hoch geblieben, aber es ist noch intensiver geworden.“ Das Aus für die Stationen, zunächst in Aichach und dann in Friedberg, hat ihn vor Herausforderungen gestellt. Die gab es natürlich auch zuvor. Aber anders als bei der Tornado-Katastrophe im Affinger Becken 2015 oder dann in der Flüchtlingskrise habe er als Landrat bei diesem Problem deutlich weniger aus eigener Kraft lösen können.

Die Schwierigkeiten, verschiedenen Zuständigkeiten und die Komplexität sei Bürgern und auch in Gremien selbst in mehreren Anläufen nur schwer oder gar nicht zu vermitteln gewesen. Der Standardspruch dazu laute immer: „Dann macht halt einfach.“ Aber die Dinge seien eben nicht so einfach, sagt Metzger. Nach wie vor gelte: Auch mit Geld lassen sich Hebammen und Gynäkologen nicht schnitzen.

Bei der Geburtshilfe sieht er den Kreis jetzt auf einem guten Weg

Aber jetzt sieht er den Kreis auf einem guten Weg. In der übernächsten Woche soll die Geburtshilfe in Friedberg wieder als Hauptabteilung starten. Nächster Schritt ist die Kooperation mit der Uniklinik Augsburg und dann die Wiedereröffnung in Aichach. Auf einen Zeitpunkt will sich Metzger nicht festlegen. Er lege großen Wert auf eine dauerhafte Sicherung der Geburtshilfe in der Kreisstadt.

Peter Tomaschko ist überzeugt, dass Metzger auch dieses Problem in den Griff bekommt. Dazu müsse aber an vielen Schrauben gedreht werden und das sei in der Öffentlichkeit nur schwer erklärbar. Dabei sei Metzger von Steindorf bis Baar ganz nah an den Menschen dran.

Es sei der große Wunsch von Partei und Fraktion gewesen, dass Metzger wieder antritt, betont der Kreisvorsitzende. Der Landrat habe 2018 seine grundsätzliche Bereitschaft dazu erklärt und soll im Herbst gemeinsam mit der CSU-Kreistagsliste nominiert werden. Dazu gebe es seit einigen Monaten intensive Gespräche, damit alle Regionen des Wittelsbacher Landes, aber auch unterschiedliche Berufe vertreten sind.

Die Kommunalwahl im nächsten Jahr sei für seine Partei eine große Herausforderung, sagt Tomaschko – allein schon mit Blick auf den großen Wachwechsel bei den Bürgermeistern. So viele Rathaussessel wie 2020 seien im Landkreis wohl selten zuvor neu zu besetzen gewesen.

Die Stichwahl 2014 gewann er nur hauchdünn

Für Klaus Metzger dürfte der Wahlgang dagegen im Vergleich zu 2014 einfacher werden. Nur hauchdünn mit rund 300 Stimmen Vorsprung setzte sich der favorisierte CSU-Kandidat damals in der Stichwahl gegen Sepp Bichler durch: Im ersten Wahlgang lag er noch 24 Prozentpunkte vor dem Unabhängigen.

Damals war er als Schulamtsleiter und Quereinsteiger aber ohne kommunalpolitische Erfahrung, Einblick in komplexe Sachthemen, ohne Partei-Stallgeruch und Hausmacht ins kalte Wasser gesprungen. Wohl kaum einer hätte geglaubt, dass sich der Politneuling so schnell in seine neue Querschnitts-Aufgabe einarbeiten und Ansehen über die Parteigrenzen hinweg erwerben kann.

Metzger investiert allerdings auch Zeit, sogar sehr viel Zeit. In manchen Wochen komme er auf 85 Stunden, in der Regel seien es 70, sagte er in einem früheren Gespräch. Auf seiner Homepage führt er seit Mai 2014 akribisch Protokoll über jede Arbeitswoche, die Entscheidungen, Ereignisse und Entwicklungen im Kreis – derzeit ist er bei der Chronik 259. Im Kreistag legt er jedes Jahr sein Einkommen offen und wer der Facebook-Seite des gläsernen Landrats folgt, bekommt oft mehrmals täglich Infos von Metzger.



