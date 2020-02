Kommunalwahl: Wie die Freien Wähler den Wählern das Wahlsystem „erklären“

Plus Warum die FWG Aichach glaubt, dass viele Wähler an der „falschen“ Stelle ihr Kreuzchen machen. Und damit den Aichacher Bürgermeister gar nicht wählen, sondern jemand anderen.

Kommunalwahlen in Bayern sind sehr demokratisch, ausgesprochen wählerfreundlich, aber auch kompliziert. Der Wähler im Freistaat hat sozusagen freie Auswahl. Das hat er ja eigentlich immer, aber bei den Kreistags-, Stadtrats- oder Gemeinderatswahlen muss er sich nicht auf eine Liste beschränken. Er kann panaschieren und damit Kandidaten auf verschiedenen Listen ankreuzen. Er kann kumulieren und einzelnen Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Er kann die Liste einer Gruppierung oder Partei ankreuzen und dann einzelne Kandidaten auf dieser Liste auch streichen. In Gemeinden mit nur einem Wahlvorschlag kann jeder Wähler sogar „eigene“ Bewerber handschriftlich anfügen, wenn er sie eindeutig bezeichnet (Familien- und Vorname, Beruf oder Stand). Wichtig ist aber immer, dass die maximale Gesamtstimmenzahl nicht überschritten werden darf. Sonst ist der Stimmzettel ungültig.

Georg Robert Jung glaubt, dass nicht alle "Bürgermeister-Wähler" Bescheid wissen

Wie gesagt, ein sehr demokratisches Wahlsystem, aber auch ein schwieriges. Immer wieder tauchen Fragen auf, denn der kommunale Urnengang findet nur alle sechs Jahre statt. Es liegt in der Natur von Wahlveranstaltungen, dass dort Kandidaten sich selbst und ihr Programme vorstellen und Werbung für sich machen. Bei einem Infoabend der Freien Wähler Gemeinschaft Aichach und Ortsteile (FWG) im Stadtteil Edenried erläuterte Georg Robert Jung jetzt laut Mitteilung der Gruppierung auf Nachfrage aus den Zuhörerreihen auch das Kommunalwahlsystem. Der FWG-Fraktionschef im Stadtrat betonte dabei, dass ein Bürgermeister nur über den „kleinen“ Stimmzettel gewählt werde. Häufig aber belege ein Bürgermeisterkandidat auch den ersten Platz einer Stadtratsliste und werde dort oft gewählt. Der Wähler tue das in dem Glauben, damit dem Kandidaten zu helfen, Bürgermeister zu werden, so Jung in der Veranstaltung. Doch ein gewählter Bürgermeister benötige die Stimmen nicht, die er auf der Stadtratsliste generiere. Schließlich könne er nicht zugleich Stadtratsmitglied werden. Diese Stimmen würden dann den weiteren Bewerbern der jeweiligen Liste zufallen. Das sei aber meist nicht der Wille des Wählers, so die Wahlsystemerklärung von Fraktionschef Jung laut FWG-Mitteilung.

Ein Nachrücker kann proftieren

Sozusagen eine Teilerklärung, denn da fehlen noch ein paar wichtige Details, um das zu verstehen: Stadtratsstimmen für einen gewählten Bürgermeister fallen nämlich nicht „weiteren Bewerbern“ direkt zu, sondern kommen der jeweiligen Liste zugute. Die Zahl der Stadtratsmandate eines Wahlvorschlags hängt davon ab, wie viele Gesamtstimmen auf eine Liste entfallen. Im Anschluss werden dann die Sitze der Liste an die Kandidaten mit den meisten persönlichen Stimmen vergeben. Wird ein Stadtratskandidat zum Bürgermeister gewählt, rückt ein Kandidat dieser Liste nach, der durch sein Ergebnis auf der ersten Nachrückerposition steht.

Bürgermeister sind in der Regel Zugpferde

In Aichach sind mit Amtsinhaber Klaus Habermann (SPD) und seinem Gegenkandidaten Josef Dußmann ( CSU) beide Bürgermeisterkandidaten jeweils auf ihrer Liste auf Platz eins gesetzt. Warum stehen Bürgermeister-Kandidaten zusätzlich auf einer Liste? Bei einer Niederlage könnten sie sonst auch nicht in den Stadtrat einziehen. Bürgermeisterkandidaten, die sich nicht auf der Liste bewerben, sehen sich oft dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie nur Interesse am Chefposten haben, sich aber nicht für die Kärrnerarbeit im Gremium interessieren. Und wer als gewählter Bürgermeister etwas durchsetzen will, setzt auf eine möglichst große Unterstützung aus den eigenen Reihen. Ein Bürgermeister-kandidat hat also deshalb ein berechtigtes Interesse daran, dass seine Fraktion möglichst stark im Gremium vertreten ist. In der Tat holen sie als Zugpferde und durch den höheren Bekanntheitsgrad meist viele Stimmen und verhelfen ihrer Gruppierung so zu mehr Sitzen.

Bürgermeister und Landräte kandidieren meist zusätzlich auf Listen

Dass Bürgermeister- und Landratskandidaten auch auf der Liste ihrer Partei/Gruppierung stehen, ist übrigens die Regel. Ausnahmen sind meist Alleinkandidaten in einer Kommune oder wenn ein Kandidat gleich von mehreren Listen nominiert wird und dann nicht einen seiner Unterstützer bevorzugen will. Landrat Klaus Metzger kandidiert im März nicht auf der CSU-Kreistagsliste. Alle seine Amtsvorgängerwaren dagegen Listenführer und er selbst war es 2014 auch. Damals meldete der in Gersthofen lebende Schulamtsleiter in der Gemeinde Petersdorf einen Zweitwohnsitz an, um die Kandidatur möglich zu machen. Das brachte ihm auch ziemliche Kritik im Wahlkampf ein. Die Freien Wähler haben übrigens heuer keinen Kandidaten für das Rathaus nominiert. Lothar Bahn, Bürgermeisterkandidat der FWG Aichach im Wahljahr 2014, war dagegen auch der Spitzenkandidat auf seiner Stadtratsliste.