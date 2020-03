13.03.2020

Komödie in Hollenbach: Frauen im siebten Erbschaftshimmel

Noch liegen die Theaterspieler in einer kleinen Probepause entspannt auf dem Boden. In gut drei Wochen allerdings werden sie auf der Bühne stehen.

Die Krebsbachtaler bringen den Theater-Dreiakter „...und wieder schweigen die Männer“ im Pfarrzentrum von Hollenbach auf die Bühne. Wo es Karten gibt.

Von Walter Mika

Mit dem Lustspiel „...und wieder schweigen die Männer“ wollen die Theaterspieler der Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach an vier Abenden ab dem ersten Aprilwochenende ihr Publikum zum Lachen bringen. Die Messlatte für die „Hoiabecka“ liegt nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre hoch. Doch die Besetzung der Rollen mit bewährten Darstellern und ein äußerst amüsanter Schwank in drei Akten mit allerlei Verstrickungen, verkappten Hoffnungen und Ungereimtheiten versprechen gute Unterhaltung im Hollenbacher Pfarrzentrum. In der Komödie aus der Feder von Regina Rösch dreht sich alles um Erbonkel Herrmann, genauer gesagt um dessen Ableben. In die Trauer um den geliebten Verstorbenen mischt sich bald auch Vorfreude auf ein zu erwartendes, stattliches Erbe, zumal Onkel Herrmann nie verheiratet war und mutmaßlich eine Menge Geld auf die Seite gebracht hatte.

Vor allem die beiden Ehefrauen von Herrmanns Neffen Benno und Klaus-Dieter wähnen sich schon im siebten Erbschaftshimmel, werden aber bereits bei den Vorbereitungen zu Beerdigung und Leichenschmaus auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, geht doch das Gerücht um, Onkel Herrmann habe seine große Liebe, die Freiwillige Feuerwehr, in einem Testament großzügig bedacht.

Als beim Stöbern nach dem Testament eine Geburtsurkunde auftaucht, die auf die Existenz eines unehelichen Sohnes hindeutet, und ein dubioser Unbekannter auftaucht, nimmt das Drama langsam, aber sicher seinen Lauf.

Der Kartenverkauf für das Theater in Hollenbach beginnt

Auf der Hollenbacher Dorfbühne stehen erprobte Laienschauspieler, angeführt von Altmeister Anton Baur nach seiner einjährigen Pause. Baur spielt den Neffen Klaus Dieter Schmitt, an seiner Seite Bühnengattin Elfriede (Veronika Baur). Benno Schmitt (Achim Etzel) ist als zweiter Neffe zu erleben, nebst seiner Gattin Anneliese (Andrea Kistler). In die weiteren Rollen schlüpfen Sandra Bestler als Andrea Schmitt, Matthias Göttler als Onkel Herrmann, Martina Spar und Andreas Penzes als Ingeborg und Eberhard Höfling, Alexandra Spar als Adelheid Koch sowie Debütant Patrick Arnold, der Dr. Horst Fröhlich abgibt. Zur Aufführung kommt der Schwank im Hollenbacher Pfarrzentrum, Mainbacher Straße 4, an folgenden vier Terminen, wobei die abweichenden Anfangszeiten zu beachten sind: Samstag, 4. April, ab 19.30 Uhr, Sonntag, 5. April, ab 18.30 Uhr, Ostersonntag, 12. April, ab 19.30 Uhr und Ostermontag, 13. April, ab 18.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf läuft ab Montag, 16. März, unter folgender Telefonnummer 08257/4179570.

