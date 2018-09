vor 37 Min.

Komponisten im Porträt

In Aichach stehen zunächst die Muffats im Mittelpunkt. Es ist noch mehr geplant

Aichach In der Reihe „Komponisten im Porträt“ stehen Georg und Gottlieb Muffat im Mittelpunkt. Das Konzert findet am Sonntag, 7. Oktober, um 16 Uhr in der Spitalkirche in Aichach statt.

Vater und Sohn Muffat haben die Barockmusik Süddeutschlands und Österreichs geprägt. Auf dem Programm steht unter anderem die Violinsonate von Georg Muffat, sozusagen „die“ barocke Violinsonate schlechthin. Rita Brunner (Barockvioline) wird begleitet von Alois Kammerl am Cembalo.

Mit Domenico Scarlatti befasst sich Medea Bindewald am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach). Die mehrfach ausgezeichnete deutsche Cembalistin, die in Leistershire (Großbritannien) lebt, begann mit acht Jahren am Cembalo. Bindewald präsentiert ein Programm rund um den Bachzeitgenossen Domenico Scarlatti.

Das Requiem von W.A.Mozart ist wohl eines der bekanntesten und geheimnisvollsten Werke der Musikliteratur. Viele Geschichten, ja Mythen ranken sich um die Entstehung dieser großen Totenmesse. Hierzu gibt es einen Einführungsvortrag am Donnerstag, 8. November, um 19 Uhr. In der Pfarrkirche Kühbach singt die Chorgemeinschaft Mariä Himmelfahrt Aichach am Sonntag, 11. November, um 16 Uhr zusammen mit Solisten und dem Orchester Dieter Sauer Mozarts Requiem KV 626. Die Trauermusik des Komponisten Paul Hindemith für Bratsche und Streichorchester steht ebenfalls auf dem Programm des Konzertes. Solist ist Dieter Sauer. (AN)

