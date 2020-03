Konrad Carl bleibt Bürgermeister in Todtenweis

Plus Bei der Bürgermeisterwahl kommt Conrad Carl auf knapp 65 Prozent. Verlierer Bernhard Riß will auch künftig sein Augenmerk auf die Finanzen legen.

Konrad Carl bleibt auch die nächsten sechs Jahre Erster Bürgermeister der Gemeinde Todtenweis. Dieses Amt hat er seit 2014 inne. Der Kandidat von CSU, Freien Wählern und dem Bürgerwillen Todtenweis 2002 setzte sich gegen seinen Herausforderer Bernhard Riß mit 64,81 Prozent der Stimmen durch. Auf Riß, der vom Bündnis „Zukunft für Todtenweis“ ins Rennen geschickt worden war, entfielen 35,19 Prozent der Stimmen.

„Ein Ergebnis mit 60:40 Prozent – das war mein Tipp“, erklärte Carl am Sonntagabend. „Mit knapp 65 Prozent kann man gut leben. Das Abstimmungsergebnis war normal. Sorge hat man sicher gehabt bis zum Schluss.“ Die war in erster Linie auf die Gemeindefinanzen zurückzuführen. Wie wiederholt berichtet, steht Todtenweis mit aktuell über zwei Millionen Euro in der Kreide, nachdem man Ende 2019 gleich zwei Kreditaufnahmen vornehmen musste.

Dieser Engpass lag an geringen Einnahmen durch die Gewerbesteuer sowie vor allem an den Ausgrabungen bei der Erweiterung des Gewerbegebiets. Sie belasteten den Etat dieser Kommune mit rund 400.000 Euro. Noch wichtiger war die Tatsache, dass sich aufgrund der Arbeiten der Verkauf der Flächen verzögerte. Nachdem die Grabungen abgeschlossen sind, können die Areale veräußert werden, was in absehbarer Zeit eine gute Million Euro in die Kasse spülen dürfte.

Todtenweis: So geht es für den Wahlverlierer weiter

Diesen Aspekt hatte Bernhard Riß in den vergangenen Monaten wiederholt angesprochen. Ein Ergebnis von über 35 Prozent stellt für ihn ein respektables Resultat dar. „Muss man respektieren, die Wähler haben entschieden“, meinte Riß, nachdem die Stimmen in der Verwaltung in Aindling ausgezählt waren: „Ich hätte es mir ein bisschen knapper vorgestellt. Wichtig war, dass unsere Themen zum großen Teil umgesetzt worden waren.“ Damit meinte der 49-jährige Landwirt und Mitarbeiter im Bauhof von Langweid in erster Linie die Finanzen der Kommune. Für ihn und seine politischen Mitstreiter gehe es nun darum, den Blick auf die Arbeit im Gemeinderat zu richten: „Zum Wohl der Gemeinde. Darum geht es ja, dass wir die Gemeinde fit machen für die Jugend und die Zukunft.“

Dabei denkt Bernhard Riß wie bereits im Wahlkampf zu allererst ans Geld. Er mahnt: „Auch wenn die Zinsen ganz unten sind, kann man nicht alles über Kredite finanzieren.“ Riß hatte gestern wohl auch von der Tatsache profitiert, dass er kein unbeschriebenes Blatt darstellt in der Todtenweiser Kommunalpolitik. Von 2002 bis 2008 gehörte er bereits dem Gemeinderat an. Thomas Riß, der Vorgänger von Konrad Carl, war ein Cousin seines Vaters und starb 2013 plötzlich. Bernhard Riß ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Ende November 2019 teilte er mit, dass er bei den Kommunalwahlen am Sonntag das Amt des Ersten Bürgermeisters anstreben würde.

Im Todtenweiser Gemeinderat sind: Petra Wackerl, Peter Haberl, Richard Eberle, Michael Hofberger, Siegfried Wittmann, Andreas Berger, Thomas Eberle (alle CSU/FW, Bürgerwille 2002), Kilian Leopold, Bernhard Riß, Ulrich Siegmund, Konrad Eichner, Franz Färber (alle Zukunft für Todtenweis).

