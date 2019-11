vor 23 Min.

Konstantin Wecker schätzt sie

Miriam Green stellt am Freitag in Aichach ihr Debütalbum vor.

Miriam Green gibt Konzert in Aichach

Konstantin Wecker sagt von ihr: „Miriam Ströher ist eine außergewöhnlich begabte Musikerin.“ Das Debütalbum der Sängerin, Liedermacherin und klassischen Oboistin ist denn auch im April in Weckers Label „Sturm&Klang“ erschienen. Am Freitag, 22. November, gibt Miriam Green ein Konzert im Aichacher Pfarrzentrum.

Mit Konstantin Wecker tritt Miriam Green gelegentlich auf. Zum Beispiel in der Philharmonie im Gasteig in München. Der bekannte Liedermacher spricht von einem Vergnügen, mit ihr musizieren zu dürfen und zeigt sich „begeistert von ihrer Perfektion an der Oboe und ihrer Ausstrahlung auf der Bühne.“ Wecker bezeichnet Green als Ausnahmekünstlerin und „feinsinnige Songwriterin“.

Bei dem Konzert im Aichacher Pfarrzentrum, das Fotografie Holger Weiß präsentiert, steht das Album „Wanderlust“ im Mittelpunkt. Neben Miriam Green (Gesang, Oboe) treten Katja Khodos (Klavier) und Shoko Matsuyama (Cello) auf. (AN)

Beginn ist um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Fotografie Weiß, Am Büchel 1, in Aichach, Telefon 08251/204680.

