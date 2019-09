vor 51 Min.

Kontrollen zur Wiesnzeit: Polizei stoppt fünf betrunkene Autofahrer

Vermehrt führt die Dachauer Polizei zur Oktoberfestzeit Alkoholkontrollen durch. Allein am Montag sind den Beamten einige Alkoholsünder ins Netz gegangen.

Während der Wiesn-Zeit führt die Polizei im Landkreis Dachau verstärkt Alkoholkontrollen durch. Offenbar zurecht, wie eine Bilanz vom Montag zeigt. Die Beamten stoppten fünf betrunkene Autofahrer und verhinderten eine Trunkenheitsfahrt. Gegen 21.45 Uhr zog die Polizei einen 50-Jährigen in der Oberen Moosschwaigestraße aus dem Verkehr. Er hatte ein Promille im Blut. An gleicher Stelle trafen die Beamten kurz vor Mitternacht auf einen 49-Jährigen, der mit seinem Auto wegfahren wollte. Er war laut Polizei offensichtlich angetrunken. Ein Atemalkoholtest ergab 0,82 Promille.

Verkehrskontrolle: 1,56 Promille ist der Spitzenwert

Sein Fahrzeugschlüssel wurde ihm deshalb vorsorglich abgenommen. In Petershausen in der Ziegeleistraße wurde gegen 23 Uhr ein 42-Jähriger Jetzendorfer kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab 0,72 Promille. Gegen 00.15 Uhr traf die Polizei dort auf einen 46-Jährigen mit 0,52 Promille Alkohol im Blut. Ein 26-Jähriger in Prittlbach (Gemeinde Hebertshausen) mit 1,22 Promille und ein 40-Jähriger in Indersdorf mit 1,56 Promille ergänzen die Bilanz. Außerdem stoppte die Polizei um 00.30 Uhr in Dachau einen 53-Jährigen, der vom Bahnhof mit seinem Fahrrad nach Hause fahren wollte. Schon auf dem Weg zum Rad habe er deutliche Orientierungsschwierigkeiten gezeigt. Die Beamten hätten ihn davon überzeugt, lieber zu Fuß zu gehen, heißt es im Polizeibericht. (AN)

