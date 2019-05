vor 39 Min.

Konzert auf zwei Orgeln

Musik in St. Jakob

Festlich beschwingte Musik für zwei Orgeln pfiffig und witzig interpretiert gibt es am Sonntag, 2. Juni, um 16 Uhr in der Schrobenhausener Stadtpfarrkirche St. Jakob zu hören. Auf dem Programm stehen Werke für zwei Orgeln von italienischen Barockkomponisten, Orgelwerke für vier Hände und Füße von Mozart und aus der deutschen Romantik sowie eine Improvisation für zwei Orgeln über ein Kirchenlied. Im Ping-Pong-Verfahren werden sich die beiden Organisten Professor Andreas Puhani und Markus Hanke die Bälle beziehungsweise Töne zwischen den beiden Orgeln zuwerfen und einen ganz besonderen „Stereo-Effekt“ entstehen lassen. Der Professor für Gehörbildung aus München und der Musiklehrer und Kirchenmusiker aus Berchtesgaden bringen aber auch zusammen die Mathisorgel auf den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit. Die beiden Orgeln feiern ein Jubiläum. Die Chororgel aus der Werkstätte von Franz Schreier mit neun Registern wurde 1999 geweiht. Die große Hauptorgel mit 30 Registern – in der Orgelbaufirma Hermann Mathis in der Schweiz entstanden – wurde am 26. Juli 2009 geweiht. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind wie immer erbeten. (AN)

Themen Folgen