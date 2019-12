vor 9 Min.

Konzert in Derchinger Pfarrkirche

Chöre, Musikgruppen und Sopranistin

Ein einstündiges Konzert ist am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche in Derching ( Friedberg) zu hören. Ihren ersten Auftritt in Derching haben der Kirchenchor Hohenwart, der mit dem Chor Derching einen 50 Mitglieder starken Gesamtchor bildet, und die Nachwuchssopranistin Susanne Kapfer. Zusammen führen sie die Werke „Laudate Dominum“ von Wolfgang Amadeus Mozart und „Panis Angelicus“ von César Franck auf.

Kapfer, Studentin der Münchner Musikhochschule, hat einer Mitteilung des Veranstalters zufolge bereits an mehreren nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgreich teilgenommen. Sie ist Stipendiatin des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now München und debütierte unter anderem bei den Schlossfestspielen Ettlingen mit Mozarts „Zauberflöte“ in der Rolle der ersten Dame. Der aus Starnberg stammende Organist Andreas Haller ergänzt neben den weiteren Gruppen, Altbayrischer Stub’nmusik, Derchinger Viergesang und Bayrisch Blech das Musikprogramm. Die Gesamtleitung hat Franz Seitz-Götz inne. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Kirchenmusik zugute. (AN/Foto: Kapfer)

Themen folgen