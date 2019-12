vor 52 Min.

Konzert in St. Leonhard

Unter anderem der Landfrauenchor und das Männerdoppelquartett mit Marianne Lang wirken beim Adventskonzert in der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen mit.

Adventssingen am Sonntag in Inchenhofen

Die Adventskonzerte in der Leonhardi-Wallfahrtskirche in Inchenhofen haben eine lange Tradition. Rupert Reitberger als Organisator fand nach eigenen Angaben ein Foto seines Vaters Adolf Reitberger mit Aufzeichnungen aus dem Konzert im Jahr 1972. Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, findet ein weiteres Konzert statt.

Neben dem Landfrauenchor und dem Männerdoppelquartett mit Marianne Lang wirken die Instrumentalisten des Boarischen Saitenklangs, das Bläserquintett des Musikvereins Kühbach und der Kirchenchor Inchenhofen mit. Die adventlichen Texte sprechen Dekan Stefan Gast und Rupert Reitberger.

Der Erlös aus den freiwilligen Spenden kommt der Sanierung der Wallfahrtskirche zugute. Das adventliche Singen und Spielen beginnt um 14.30 Uhr. (AN)

