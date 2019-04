vor 22 Min.

Kopfschuss statt Waffendeal

Prozess nach Vorfall bei Adelzhausen

Der Vorfall im Sommer 2017 erregte einiges Aufsehen: Bei der Kapelle St. Salvator an der Autobahn bei Adelzhausen war an einem Spätabend ein Schuss gefallen. Ein 19-Jähriger war durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden. Abgedrückt hat laut Polizei ein 39-Jähriger, der ihm die Waffe verkaufen wollte. Der 19-Jährige überlebte, leidet aber bis heute an den Folgen. Am Donnerstag, 25. April, beginnt nun der Prozess gegen den 39-jährigen Mann vor der 3. Strafkammer des Augsburger Landgerichtes wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung. "Region Augsburg Seite 31

