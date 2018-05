07:40 Uhr

Korian übernimmt neues Seniorenheim

Die Bauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen: Das Seniorenheim an der Paar an der Franz-Beck-Straße in Aichach wird von Korion Deutschland betrieben.

Das „Haus an der Paar“ ist fast fertig. Betreiben wird die Einrichtung an der Franz-Beck-Straße mit 86 Betten aber nicht wie geplant die Familie Behrend.

Von Claudia Bammer

Das neue Seniorenheim an der Paar in Aichach sieht von außen schon fertig aus. Noch bevor das Haus mit seinen 86 Betten an der Franz-Beck-Straße bezogen wird, gibt es jetzt allerdings eine Änderung. Korian Deutschland (siehe Infokasten) wird das Heim betreiben, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. Die Familie Behrend, die das Heim als Pächter betreiben wollte, zieht sich aus familiären Gründen zurück, wie Florian Behrend auf Anfrage bestätigt. Die Betreibergesellschaft Seniorenheim an der Paar GmbH ist an Korian Deutschland verkauft.

Spatenstich war nach vier Jahren Vorarbeit im September 2016. Schwierigkeiten mit Altlasten – auf dem Grundstück gab es früher eine Betriebstankstelle mit Öllager – bremsten die Arbeiten zwischendurch. Jetzt sagt Florian Behrend: „Die baulichen Maßnahmen liegen in den letzten Zügen.“ Das Gebäude sei fertig eingerichtet, an den Außenanlagen wird noch gearbeitet.

Neues Seniorenheim in Aichach - das ist geplant

In dem vierstöckigen Gebäude sind auf drei Etagen 78 Appartements entstanden. 69 davon sind Einzelzimmer und neun Zwei-Bett-Appartements. Sie sind aufgeteilt in sechs Wohngruppen mit Gemeinschaftsräumen – je zwei pro Etage. Dazu kommen im vierten Stock Verwaltungs- und Therapieräume sowie eine 200 Quadratmeter große Dachterrasse. Zur Paar hin entsteht ein Demenzgarten. Gebaut und vermarktet hat das Seniorenheim die IEB Care GmbH & Co. KAG aus Übersee am Chiemsee. Die Käufer der Appartements haben damit auch ein bevorzugtes Belegungsrecht erworben. Das heißt, sie werden auf einer eventuell bestehenden Warteliste bevorzugt behandelt. Betreiben wollte das Heim die Familie Behrend, die bereits zwei Heime in den Landkreisen Rosenheim und Traunstein betreibt, mit der Seniorenheim an der Paar GmbH. Dass die Familie nun die Betreibergesellschaft verkauft hat, habe familiäre Gründe, sagt Florian Behrend. Mit der gefundenen Regelung ist er sehr zufrieden. Die Familie haben einen Nachfolger gesucht, der das Seniorenheim in ihrem Sinne betreibe. Korian habe ein gutes Qualitätsmanagement und eine hohe Pflegequalität.

Christian Gharieb, bei Korian Deutschland als Geschäftsführer Pflege für den Betrieb verantwortlich, sagt, das Haus entspreche hervorragend der Strategie von Korion, dass Pflege in das Gemeinschaftsleben integriert und selbstverständlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens sein solle. Die Nähe zur Altstadt und der Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel ermögliche es den Senioren, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere neue Einrichtung eine Bereicherung für Aichach ist, die zudem eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen schafft“, so Gharieb.

In der Pressemitteilung von Korian heißt es, das Heim solle „zeitnah“ den Betrieb aufnehmen. Florian Behrend verweist auf den laufenden Prozess zum Abschluss des Versorgungsvertrags mit den Kassen. „Wenn alle bürokratischen Abläufe erledigt sind, dann kann das Heim in Betrieb gehen“, sagt er. Wann das sein wird, sei derzeit noch offen.

Interessenten – ob Bewohner oder Mitarbeiter – können unter Telefon 0800-2272-333 Kontakt aufnehmen.

