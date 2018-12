18.12.2018

Kosten erschrecken Rehling

Kommune dennoch für Vollsanierung der Schule in Aindling

Ausführlich wurde der Rehlinger Gemeinderat über die geplante Generalsanierung und Erweiterung der Mittelschule in Aindling informiert. Mit derzeit 59 Kindern haben die Rehlinger an den insgesamt 242 Schülern einen Anteil von fast einem Viertel. Auch in Rehling war man ein wenig erschrocken, als vor Kurzem die Zahlen für diese Sanierung bekannt wurden. Rund zwölf Millionen Euro sind an Kosten für eine Vollsanierung veranschlagt. Nach Abzug der zu erwartenden Zuschüsse verbleiben rund 6,4 Millionen Euro für die Mitglieder des Schulverbands. Der Rehlinger Gemeinderat gab dennoch den Verbandsräten zu verstehen, dass man sich trotz der Kosten wohl für die Vollsanierung starkmachen solle.

Eine ganze Reihe von Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist für einen Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Carport im Baugebiet „Westlich des Riedweges“ in Oberach nötig. Letztendlich gab der Rat seine Zustimmung zu den Befreiungen.

festgestellt Ohne Gegenstimme blieb die Feststellung der Jahresrechnung 2017 nach örtlicher Prüfung durch die Gemeinderäte Heribert Göggerle, Philipp Hörmann, Katharina Jakob und Ignaz Strobl. Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt mit rund 4,6 Millionen Euro ab, im Vermögenshaushalt mit rund 6,3 Millionen Euro. Einstimmig wurde Bürgermeister Alfred Rappel die Entlastung erteilt. (at)

