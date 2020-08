21.08.2020

Kradfahrer fährt gegen Holzzaun

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es im Ortskern von Aulzhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr laut den Angaben der Feuerwehr Mühlhausen mit seinem Krad in einer Kurve gegen einen Holzzaun.

Ein Kradfahrer verliert am Freitagmorgen in Aulzhausen die Kontrolle und kracht in einen Zaun. Die Ortsdurchfahrt ist zeitweise gesperrt.

Ortsdurchfahrt Aulzhausen zeitweise gesperrt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mühlhausen und Aulzhausen sicherten ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe mit Ölbindemittel auf.

Während der Einsatzdauer war die Ortsdurchfahrt teilweise voll gesperrt. Zur Schwere der Verletzungen und zum Unfallhergang konnte die Feuerwehr Mühlhausen keine Angaben machen. (AZ)

