Krankenhaus Friedberg: Aichachs Bürgermeister nimmt Stellung

In einem Zwischenbericht werden schwere Vorwürfe gegen die Leitung der Kliniken an der Paar erhoben. So reagiert Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann.

In einem internen Zwischenbericht erhebt die Task-Force Infektiologie des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) schwere Vorwürfe gegenüber der Leitung der Kliniken an der Paar und dem Gesundheitsamt Aichach-Friedberg. Die Rede ist von Hygienemängeln und zu spätem Handeln im Hinblick auf den Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann ( SPD) hat gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ( CSU) und Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann zu den Geschehnissen Stellung genommen.

In einer Mitteilung machen die drei Politiker klar, dass die Aufklärung der Vorfälle für sie an oberster Stelle steht: "Uns ist es aber ebenfalls ein Anliegen, dass zum jetzigen Zeitpunkt und nur auf Basis von Medienberichten zu einem wie auch immer gearteten Zwischenbericht - der bis dato weder dem Krankenhaus noch dem Landkreis vorliegt – keine Meinungsbildung möglich ist."

Habermann lehnt Vorverurteilungen ab

Erst nach dem Abschlussbericht könnten Konsequenzen gezogen werden. "Wenn der Abschlussbericht vorliegt, sehen wir es als geboten, nach einer abschließenden Bewertung im Werkausschuss die nötigen, dem abschließenden Ergebnis angemessenen Konsequenzen zu ziehen", heißt es weiter.

Kritik gab es nach Bekanntwerden des Zwischenberichts insbesondere vonseiten der Grünen. Kreisrat Stefan Lindauer sprach von "ganz klar große[n] Verfehlungen bei der Klinikleitung, dem Gesundheitsamt, aber auch bei unserem Landrat". Habermann, Tomaschko und Eichmann erwidern in ihrer Mitteilung: "Unser dringender Appell an alle Beteiligten: keine Vorverurteilungen. Konsequenzen sind zu ziehen, wenn ein abschließendes Bild vorliegt."

Wie das Landratsamt mitteilt, hat die Klinikleitung dem Landrat gegenüber schriftlich Stellung genommen. Diese soll an die Mitglieder des Kreistages weitergeleitet werden. "Am Montag wird der Geschäftsführer der Kliniken diese Stellungnahme den Mitgliedern des Werkausschusses auch persönlich erläutern. Am Mittwoch werden der Landrat und die Geschäftsführung der Kliniken in einer Presserunde über den dann aktuellen Stand berichten", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. (AZ)

