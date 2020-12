vor 32 Min.

Kredit für Umbau: Inchenhofen bürgt für die Schützengesellschaft Jägerblut

Die Schützengesellschaft Jägerblut Inchenhofen will im alten Feuerwehrhaus unter anderem Umkleidekabinen einbauen.

Plus Die Schützengesellschaft Jägerblut Inchenhofen muss für den Umbau des Schützenheims einen Kredit aufnehmen. Die Gemeinde übernimmt hierfür die Ausfallbürgschaft.

Von Gerlinde Drexler

Schützenhilfe von der Gemeinde bekommt die Schützengesellschaft Jägerblut Inchenhofen. Für den Kredit, den der Verein zum Umbau des Schützenheims im alten Feuerwehrhaus aufnehmen muss, übernimmt die Kommune eine Ausfallbürgschaft. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Auch das Thema Sporthalle tauchte in der Diskussion auf.

Der Schützenverein Jägerblut muss für den Umbau seines Heims einen Kredit aufnehmen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolfoto)

Wie berichtet, will der Verein unter anderem Umkleidekabinen im Schützenheim einbauen. Bisher müssen sich die Aktiven im Gaststättenbereich umziehen. Dafür gibt es zwar Zuschüsse, bis die eintreffen, muss der Verein die Kosten jedoch über einen Kredit finanzieren. Mit einer Ausfallbürgschaft der Gemeinde über 150.000 Euro wollen die Schützen das Darlehen absichern.

Schützen bekommen Zuschuss von Gemeinde und Verband

Die Vereine seien eine Stütze der Gemeinde, sagte Bürgermeister Toni Schoder. Wenn wir sie unterstützen können, sollten wir das tun." Dem stimmte auch Andrea Schmidberger zu: „Wir haben den Umbaumaßnahmen zugestimmt und signalisiert, dass wir die Kosten mittragen."

Von der Gemeinde bekommen die Schützen einen Zuschuss. Ein größerer Zuschuss kommt vom Bayerischen Sportschützenbund (BSSB). Demnächst werde dazu ein Gespräch mit dem BSSB stattfinden, teilte der Bürgermeister mit. Er geht davon aus, dass es rund zwei Jahre dauern wird, bis die BSSB-Zuschüsse eintreffen werden.

TSV Inchenhofen beantragt Unterstützung beim Bau einer Sporthalle

Robert Müller wollte wissen, ob das Modell der Ausfallbürgschaft auch auf andere Baumaßnahmen angewendet werden kann. Als Beispiel nannte er die Sporthalle. Zur Erinnerung: Der TSV Inchenhofen hatte einen Antrag auf Unterstützung beim Bau einer Mehrzweckhalle gestellt. Momentan ist noch offen, wann das Projekt verwirklicht werden oder ob es einmal Bürgerhaus, Sport- oder Mehrzweckhalle heißen wird.

Eine Sporthalle will der TSV Inchenhofen bauen (hier ein Symbolfoto). Die Finanzierung ist derzeit noch unklar. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

Dem Bürgermeister ging es deshalb „fast zu weit", jetzt schon Überlegungen zu einer möglichen Finanzierung zu äußern. Schoders grundsätzliche Meinung zur Übernahme einer Ausfallbürgschaft: „Wenn man das Recht den Schützen zuspricht, sollte es für alle Vereine gelten."

