Kreis Aichach-Friedberg: Alle Ergebnisse der Stichwahl und Kommunalwahl 2020

Ergebnisse der Stichwahl und der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Aichach-Friedberg: Hier bekommen Sie alle Wahlergebnisse - unter anderem für die Landrat-, Kreistag- und Bürgermeister-Wahlen.

Von Sascha Geldermann

Im Kreis Aichach-Friedberg haben die Menschen bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März über Landrat und Kreistag abgestimmt. In den Städten und Gemeinden ging es außerdem um Bürgermeister, Gemeinderat oder Stadtrat. Hier haben wir alle Ergebnisse gebündelt.

Über einige Bürgermeister wird erst bei der Stichwahl am 29. März endgültig entschieden. Auch diese Wahlergebnisse bekommen Sie hier bei uns.

Aktuelle Ergebnisse der Stichwahl 2020 im Landkreis Aichach-Friedberg: Ergebnis der Bürgermeister-Wahlen

Hier gelangen Sie zu den Stichwahl-Ergebnissen im Kreis Aichach-Friedberg:

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Kreis Aichach-Friedberg: Landrat und Kreistag

Das waren am 15. März die Ergebnisse der Landratswahl und der Kreistagswahl im Landkreis Aichach-Friedberg:

Alle Wahlergebnisse der Städte und Gemeinden im Kreis Aichach-Friedberg vom 15. März: Bürgermeister, Gemeinderat oder Stadtrat

In den einzelnen Kommunen wurden bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern am 15. März in den meisten Fällen der Bürgermeister und immer der Gemeinderat oder Stadtrat bestimmt. Folgen Sie einfach den jeweiligen Links, um zu den Ergebnissen für die einzelnen Orte zu gelangen:

